Госдума поддержала инициативу по возвращению курилок в аэропорты

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы сегодня в первом чтении поддержали законопроект о возвращении зон для курения в российские аэропорты, передает RT.

Парламентарии уверены, что специальные комнаты помогут сократить число нарушений запрета на курение и, соответственно, дополнительно защитить права некурящих.

Закон 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предполагается дополнить, разрешив курение «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах».

Инициировавший законопроект первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Сергей Боярский пояснил, что в случае принятия новеллы курильщики смогут реализовывать свою потребность там, где «они не будут никому мешать и нарушать права некурящих людей».

Впрочем, председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что реализации инициативы приведет к ослаблению антитабачного законодательства. Член же комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев увидел в появлении законопроекта результат лоббирования со стороны табачных корпораций.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого с критикой идеи возвращения курилок в аэропорты выступило Министерство здравоохранения РФ.

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