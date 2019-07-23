«ДУМ РТ Хадж» выдаст каждому татарстанскому паломнику иллюстрированный путеводитель

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Официальный хадж-оператор в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» выпустил иллюстрированный «Путеводитель паломника», который станет помощником для хаджиев. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Тираж путеводителя составляет 2 тыс. экземпляров, его выдадут каждому татарстанскому паломнику. В путеводителе содержится поэтапная инструкция к Хаджу, иллюстрированная поэтапная схема в виде карты наглядно покажет, из каких обрядов состоит паломничество.

В иллюстрированном пособии объясняется, что разрешено и запрещено делать во время состояния Ихрама, даны советы и рекомендации паломнику, описано содержимое аптечки хаджия и т. д.

Также «ДУМ РТ Хадж» разработал для паломников мини-словари для построения простого диалога на арабском языке.

Первые четыре группы татарстанских паломников в количестве 196 человек отправятся в хадж 24 июля. Ранее «Татар-информ» сообщало, что победители четырех республиканских конкурсов отправятся в хадж и умру бесплатно.

В этом году в хадж из России поедет на 5 тыс. верующих больше, чем в прошлом, Саудовская Аравия увеличила квоту паломников до 25 тыс. 500 человек.

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