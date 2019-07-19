Татар-информ

19 июля 2019, 10:48

Общество

В 2019 году в хадж из России отправятся на 5 тыс. мусульман больше, чем в прошлом году

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Общество

В 2019 году в хадж из России отправятся на 5 тыс. мусульман больше, чем в прошлом году

Фото: Шамиль Садыков

Квота паломников в Саудовскую Аравию была увеличена до 25 тыс. 500 человек.

 (Казань, 19 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В этом году в хадж из России поедет на 5 тыс. верующих больше, чем в прошлом. Саудовская Аравия увеличила квоту паломников до 25 тыс. 500 человек, сообщил в ходе видеомоста Москва – Казань – Симферополь заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан хазрат Аббясов.

«По нашим данным, хадж совершит около 25 тыс. наших верующих из России. По просьбе наших духовных лидеров, Совета по хаджу к властям Саудовской Аравии нам в этом году прибавили эту квоту, то есть нам добавили еще дополнительно 5 тыс. мест. Поэтому общая квота мусульман России составляет 25 тыс. 500 мест», — пояснил он, добавив, что почти вся квота уже заполнена.

Кстати, Саудовские власти рассчитывают квоту для мусульман со всего мира по принципу - 1 место на 1 тыс. мусульман, проживающих в стране.

Участие в хадже традиционно принимают более 60 регионов России, а наибольшее количество мест в этом году — около 10 тыс. мест — выделено на республику Дагестан.

Первые паломники отправятся в путь уже в конце июля. Им советуют тщательно подготовиться к поездке.

«Человек должен готовиться к этому пути очень бережно и кропотливо. С человеком, когда он едет в хадж, могут случиться разные форс мажорные ситуации, но человек должен себя контролировать, помогать другим, молиться. Пусть Аллах облегчит путь паломникам», — напутствовал советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов.

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