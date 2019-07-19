Из Татарстана в хадж и умру бесплатно поедут 4 человека

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Победители четырех республиканских конкурсов отправятся в хадж и умру бесплатно, сообщил в ходе видеомоста Москва — Казань — Симферополь руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов.

«Победитель конкурса Корана в Ютазах получил путевку в хадж по программе „Стандарт“, а обладатель второго места получил путевку на умру. Также проводились соревнования по борьбе корэш в Челнах, победитель тоже получил путевку в хадж, как и победитель соревнований по джиу-джитсу», — пояснил он.

Остальные татарстанские паломники приобрели свои туры по цене от 170 тыс. рублей до 260 тыс. рублей.

Напомним, что первая группа верующих отправится в хадж 24 июля, а всего паломничество совершат 1800 жителей республики.

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