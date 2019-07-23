(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

«В соответствии с ним людям с инвалидностью станет проще получить соцподдержку», — говорится в сообщении.

Теперь для получения соцподдержки людям с инвалидностью не нужно будет подтверждать свой статус справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации.

В соответствии с законом данные из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде.

«Региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и [также отпадет] угроза штрафа за неоплату по незнанию», — отметил ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в 2023 году Казань примет IV Всероссийскую летнюю cпартакиаду инвалидов. Также Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по обеспечению занятости инвалидов.

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