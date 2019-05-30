Татарстан вырвался в лидеры среди регионов ПФО по обеспечению занятости инвалидов

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по обеспечению занятости инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«По итогам II квартала этот показатель (занятость инвалидов – прим. Т-и) по республике увеличился до 33,5%. В целом же по Российской Федерации этот показатель составляет 26,9%, а по ПФО – 25,6%», – отметили в ведомстве.

При этом в министерстве добавили, что число работающих инвалидов в Татарстане во II квартале достигло 29,6 тыс. человек. Всего же в республике насчитывается 88,6 тыс. человек трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

В Минтруда РТ также рассказали, что начиная с 2017 года в республике ежегодно разрабатывают дорожные карты по обеспечению занятости инвалидов. Кроме того, в минувшем году появилось нововведение по оценке работы руководителей муниципальных районов и городских округов - введен новый показатель «Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, в процентах».

«Трудоустройство инвалидов осуществляется на свободные рабочие места, а также по специальным программам, реализуется содействие в организации предпринимательской деятельности, трудоустройство на общественные и временные работы, на квотируемые рабочие места и ряд других мероприятий», – объяснили в пресс-службе республиканского ведомства.

Так, согласно дорожным картам за два года в Татарстане трудоустроили 11,4 тыс. инвалидов. С начала 2019 года в соответствии с ними получили работу 2,8 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. В поисках работы в центры занятости в минувшем году обратились 3,7 тыс. инвалидов, из которых более половины, 2,1 тыс., получили работу. В 2019 году в РТ трудоустроили уже 1,8 тыс. инвалидов.

«Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе является актуальной и очень важной. Инвалиды испытывают определенные трудности в поиске подходящей работы по причине ограниченности своих возможностей и нуждаются в поддержке со стороны государства», – резюмировали в Минтруда.

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