IV Всероссийская спартакиада инвалидов состоится в Казани

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Местом проведения IV Всероссийской летней cпартакиады инвалидов в 2023 году станет Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На церемонии закрытия проходившей в столице Марий Эл Йошкар-Оле с 12 по 19 июля III Всероссийской спартакиады инвалидов состоялась торжественная передача символического флага соревнований Татарстану. Ранее Совет по развитию адаптивной физической культуры и спорта удовлетворил заявку республики о проведении соревнований в ее столице.

Министр молодежной политики, спорта и туризма Марий Эл Лидия Батюкова вручила знамя заместителю министра спорта Татарстана Айрату Ахмерову. «Хочется выразить благодарность за право проведения этих соревнований – для Татарстана большая честь принять соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья всероссийского уровня. В республике созданы все условия для проведения этих состязаний на самом высоком уровне», – подчеркнул в своей речи замминистра.

При этом Ахмеров отметил высокий уровень организованной в Марий Эл cпартакиады. Проходившие в Йошкар-Оле соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 65 регионов России. Татарстанская команда включала 39 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы отличились в беге и плавании в последний день III Спартакиады инвалидов.

Всероссийские летние спартакиады инвалидов проводятся один раз в четыре года. В них принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет – кандидаты на включение в резерв сборных команд России по паралимпийским видам спорта.

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