Роман Шаронов: Победа над «Динамо» круче концерта Metallica

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов после гостевого матча с московским «Динамо» сравнил одержанную его подопечными победу с концертом американской рок-группы Metallica. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

«В “Лужниках“ играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был билет на концерт, я туда не попал. Но то, что я испытал, – это круче. Спасибо!» – сказал команде Шаронов в раздевалке.

Встреча закончилась со счетом 0:1, на последней минуте матча отличился Бека Микелтадзе. После двух туров казанцы занимают шестую строчку в турнирной таблице с одной ничьей и одной победой.

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