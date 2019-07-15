«Рубин» уверенно стартовал в чемпионате России, отняв очки у фаворита

(15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом туре чемпионата России казанский «Рубин» сыграл в Москве с «Локомотивом» со счетом 1:1, забив железнодорожникам впервые за последние 6 матчей. И забил хозяевам их недавний форвард Кварацхелия. «Рубин» показал умный и зрелый футбол.

Примечательно, что казанцы начали этот матч с новым главным тренером, испанским специалистом Эдуардо Докампо. Разумеется, наставником команды остается Роман Шаронов, однако у него отсутствует тренерская категория Pro, позволяющая занимать пост, поэтому испанец и стал сегодня номинальным наставником «Рубина».

Сегодня же полузащитник Вячеслав Подберезкин стал новым капитаном казанской команды. Вице-капитанами игроки «Рубина» выбрали Виталия Денисова и Евгений Башкирова.

Перед матчем «Локомотив» — «Рубин» РПЛ получила мобильные комплексы ВАР, было сказано, что данный комплекс будет впервые задействован в игре чемпионата страны. Но за час до начала встречи стало известно, что система ВАР на данном матче будет использоваться в тестовом режиме. В таком формате ВАР работал на многих матчах премьер-лиги в прошлом сезоне. Таким образом, главный арбитр встречи Михаил Вилков не пользовался по ходу встречи системой видеопомощи.

Гости выставили на матч предсказуемый состав, обкатанный в последних контрольных встречах, с тремя новичками (Давиташвили, Данченко и Марков). Сразу скажем, «Рубин» в первом тайме приятно удивил, команда показала игру зрелую, умную и активную. С первых же минут гости пошли вперед, зачинателем большинства атак был новоиспеченный капитан казанцев Подберезкин. На острие атак гостей были Зурико Давиташвиили и Евгений Марков.

Конечно, хозяева атаковали не меньше, по времени, может быть, и больше. «Локомотив» первым мог забить, когда на 10-й минуте Антон Миранчук с идеальной позиции прямо по центру штрафной промахнулся. Затем на 22-й минуте хорватский защитник гостей Филип Уремович после углового здорово пробил головой, выручил москвичей голкипер Гилерме. В ответной атаке экс-железнодорожник, защитник гостей Виталий Денисов на линии штрафной сбил недавнего форварда «Рубина» Рифата Жемалетдинова, пенальти. Но с «точки» Антон Миранчук пробил хотя и сильно, но попал в перекладину.

Оставшееся время первой половины прошло с явным преимуществом «Рубина». Хорошо передвигая мяч, гости раз за разом создавали опасные моменты у ворот хозяев. Упомянем удар Павла Могилевца с разворота на 23-й минуте, он и забил на 34-й минуте, но из офсайда. Мог забить Павел по всем правилам, когда на 36-й минуте опасно бил по чужим воротам, но попал в Давиташвили! Последний тоже мог отличиться на 40-й минуте, но, выйдя один на один, проиграл дуэль Гилерме. В первом тайме гости подали 5 угловых, хозяева — 3, тоже показатель.

И второй тайм подарил публике яркий и эффектный футбол, нетипичный для старта сезона. Вновь больше владел мячом «Рубин», были моменты у Маркова и Подберезкина, но первыми свой шанс использовали все же хозяева. Великолепным ударом в девятку со штрафного забил Алексей Миранчук, 1:0. Пропущенный мяч совершенно не смутил казанцев, чьи атаки стал разгонять экс-форвард «Локомотива», 18-летний нападающий горстей Хвича Кварацхелия, вышедший на замену.

Правда, вскоре железнодорожники могли сделать счет 2:0, но Коломейцев, выйдя один на один, не смог пробить голкипера гостей Юрия Дюпина. Однако уже в ответной атаке после навеса Олега Данченко к отскочившему от газону мячу первым успел Кварацхелия. Точный удар головой в дальний угол, 1:1. Расдосадованные хозева в оставшееся время приложили массу усилий, чтобы победить, но казанцы сумели удержать ничейный счет.

Отличное начало сезона для «Рубина», команда уже играет в умный, местами даже гармоничный футбол, умело держа мяч.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:0). Голы забили: Ал.Миранчук (66) — Кварацхелия (76). На 23-й минуте Ант. Миранчук («Локомотив») не реализовал пенальти. Предупреждены: Ант. Миранчук, Мурило — Уремович, Денисов, Марков.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко, Башкиров, Могилевец (Закиров, 70), Иг. Коновалов, Подберёзкин (Степанов, 88), Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.

В следующем туре 21 июля в Москве же казанцы сыграют с «Динамо».

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