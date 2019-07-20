Татар-информ

20 июля 2019, 20:46

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ стал лучшим ведомством страны в части освещения в СМИ ключевых событий отрасли

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Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ стал лучшим ведомством страны в части освещения в СМИ ключевых событий отрасли

За 2019 год сайт Минсельхозпрода РТ посетило более 1 млн пользователей.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ заняло первое место по России в рейтинге информационной активности органов управления АПК за 2-й квартал 2019 года, а также было признано лучшим по стране в части освещения в СМИ главных событий и приоритетов развития отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Показатели подсчитаны Минсельхозом России на основе независимых данных компании „Медиалогия“», — говорится в сообщении.   Отмечается, что за 2019 год сайт Минсельхозпрода РТ посетило более 1 млн пользователей.   Также в топ-10 лучших ведомств вошли органы управления агропромышленного комплекса Московской области (2-е место), Башкортостана (3-е место), Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Крыма, Тульской, Пензенской областей и Чувашии.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Нурлатском и Лаишевском районах Татарстана приступили к уборке урожая.

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