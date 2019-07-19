Нурлатские аграрии первыми в Татарстане приступили к уборке урожая

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе Татарстана началась уборочная кампания. Первыми к работам приступили работники агрофирмы «Южная» и крестьянско-фермерского хозяйства «Сулейманов А.И.», пишет газета «Дружба».

Убранный в первые дни урожай пустят на заготовку консервированного плющенного зерна.

В агрофирме «Южная» кипит работа на ячменном поле сорта «Орлан» в 160 гектаров. Тут же трудится экипаж опытных комбайнеров Фаниса Тухватуллина и Раиля Файзуллина. «Поля в этом году обещают хороший урожай. Поэтому на поле вышли с особым настроением», – рассказали они.

Всего по району площади зерновых составляют более 34 тыс. гектаров. Из них более 10 тыс. гектаров приходится на озимые культуры.

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