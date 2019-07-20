В Лаишевском районе Татарстана приступили к первой пробной жатве

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Лаишевском районе запустили комбайн на первую пробную жатву, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На поле хозяйства ООО «Волжская» комбайном убрали пробную полосу озимой пшеницы «Скипетр».

«По району под озимые засеяно 10,5 тыс. га, техника заблаговременно отремонтирована и готова к уборочной компании», — отметил начальник Управления сельского хозяйства Лаишевского района Виталий Германов.

Главный агроном хозяйства Равиль Сафиуллин рассказал, что этот участок поля находится на возвышении, поэтому урожай созрел раньше, чем в других местах, зерна уже приобрели необходимую твердость. Он также прошел по полю за комбайном, проверил осыпаемость и остался доволен качеством уборки.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что первыми в республике к уборке урожая приступили нурлатские аграрии.

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