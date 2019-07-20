Стал известны наименее востребованные в России профессии

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В числе наименее востребованных в России профессий оказались учителя средней школы и бухгалтеры, несмотря на их массовость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского НИИ труда.

Институт изучил спрос на работников со стороны крупных и средних организаций, основываясь на информации Росстата. Подобные выборочные исследования статистики проводят раз в два года.

Оказалось, что в 2018 году спрос на учителей средней школы составил всего 1,0% (по сравнению с 0,7% в 2016-м), а на бухгалтеров – 1,4% (1,1% в 2016-м). «Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», – объяснили в НИИ.

Кроме того, на рынке труда отсутствует спрос на средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Массовость же профессий продавцов и охранников не приводит к их дефицитности, отметили в институте.

При этом в стране не хватает квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самыми востребованными в России профессиями среднего звена и рабочими профессиями оказались продавцы-кассиры, повара и педагоги профессионального и дополнительного образования.

В Татарстане же наиболее востребованы специалисты по нефтедобыче, машиностроению, сельскому хозяйству, медицине и строительству.

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