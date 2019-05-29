Татар-информ

29 мая 2019, 06:34

Экономика и финансыОбщество

Стали известны самые востребованные в России профессии

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Экономика и финансыОбщество

Стали известны самые востребованные в России профессии

Наиболее востребованными среди работодателей оказались продавцы-кассиры.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Самыми востребованными в России профессиями среднего звена и рабочими профессиями оказались продавцы-кассиры, повара и педагоги профессионального и дополнительного образования.

Таковы результаты опроса организаций, проведенного Всероссийским НИИ труда для государственного информационного ресурса «Справочник профессий». Его участниками стали 26,9 тыс. организаций, пишет «Российская газета».

Изначально востребованными были названы почти 33 тыс. профессий, но после обработки данных их число сократилось до 1075. О необходимости продавцов-кассиров заявили 980 респондентов, поваров – 862 работодателя, педагогов профессионального и дополнительного образования – 557 организаций.

Кроме того, достаточно часто упоминались юристы (488 случаев) и специалисты по социальной работе (483), а также специалисты по закупкам, медицинские сестры, делопроизводители и бухгалтеры. Впрочем, работодатели заявили о необходимости и таких нестандартных специалистов, как сити-фермеры, инструкторы по интернет-серфингу и операторы 3D-принтера, отмечает издание. 

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», совсем скоро стартует онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия турнира.

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