Минтруда РТ назвало самые востребованные профессии в Татарстане

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Экономика Татарстана испытывает потребность в специалистах по нефтедобыче, машиностроению, сельскому хозяйству, медицине и строительству, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в интервью ИА «Татар-информ».

«Основная доля падает на нефтеперерабатывающие производства, нефть и нефтехимию. Очень большая потребность в кадрах в строительстве, сельском хозяйстве. Из бюджетных отраслей — здравоохранение, сегодня там потребность в специалистах — порядка 40 тыс. человек», — сообщила глава республиканского ведомства, добавив, что педагоги, педиатры и специалисты лечебного дела также нужны.

Несмотря на то, что многие выпускники предпочитают получать профессию, «которая всегда будет приносить хлеб» в ссузах, специалисты с высшим образованием в некоторых областях более востребованы: «Прежде всего нужны специалисты в сельском хозяйстве, агрономии, почвоведении, ветеринарии и ветеринарной экспертизе, зоотехнике».

Министр посоветовала родителям выпускников помочь ребятам с выбором профессии и постараться соотнести возможности ребенка с потребностями экономики, чтобы не упускать хорошие перспективы трудоустройства.

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