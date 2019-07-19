Гузель Удачина: заболевшие в Крыму дети из лагеря «Лучистый» готовятся к выписке

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Дети, которые заразились норовирусной инфекцией в лагере «Лучистый» в Крыму, идут на поправку и готовятся к выписке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Как сообщила агентству Гузель Удачина, сейчас в больнице находятся 50 детей и абсолютное большинство из них готовы к выписке.

«Вчера мы посещали их в лечебном учреждении: дети на позитиве, чувствуют себя нормально. Поэтому сейчас решается вопрос о возможной выписке, но нужно провести анализ, и, в случае, если результат будет отрицательный, дети смогут вернуться в лагерь», – сообщила детский омбудсмен.

По словам Гузель Удачиной, персонал пищеблока лагеря сейчас полностью заменен, поэтому никакой угрозы для детей нет.

«По данным Роспотребнадзора по республике Крым, было проведено обследование, с целью выявление очага инфекции. Установлено, что носителем норовирусной инфекции стали сотрудники столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди детей, которые питались в столовой», – уточнила она.

Остальные, здоровые дети, которые остались в лагере, ежедневно осматриваются педиатрами, чтобы в случае проявления симптомов, им была оказана своевременная медицинская помощь, добавила омбудсмен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело после массового отравления детей из Татарстана в лагере «Лучистый» в Евпатории. Ситуация под личный контроль взял Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.