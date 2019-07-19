Татарстанцы отличились в беге и плавании в последний день Спартакиады инвалидов

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали две бронзовые награды в заключительный соревновательный день проходившей в столице Марий Эл Йошкар-Оле III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. Об этом пишет «Марийская правда».

В частности, сборная РТ в составе Романа Сергеева, Александра Лебедева, Анастасии Огневой и Аделины Храмовой показала третий результат в эстафете 4 х 100 метров среди слепых спортсменов. До этого Огнева и Сергеев отличились в беге на дистанцию 100 метров, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Иван же Клюев занял третье место по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем среди глухих, отмечает издание.

Всего Татарстан на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов представляли 48 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Проходившие в Йошкар-Оле состязания собрали более 2 тыс. спортсменов из 65 регионов России.

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