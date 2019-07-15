Спортсмены РТ с нарушениями зрения и слуха поборются за медали Всероссийской Спартакиады в Марий Эл

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Йошкар-Оле состоялось открытие III Всероссийской Спартакиады инвалидов. Татарстан на соревнованиях представляют 48 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. «Вы являетесь образцом спортивного азарта, стремления к победе и несгибаемой воли. Уверен, что благодаря вашему вдохновляющему примеру множество мальчишек и девчонок начнут заниматься спортом», – сказал он.

Владимир Колчин пожелал всем участникам честной и интересной спортивной борьбы, новых друзей, ярких впечатлений, успеха на спортивных площадках и за их пределами.

С приветственным словом к участникам спартакиады также обратились глава Марий Эл Александр Евстифеев, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, президент Параолимпийского комитета России Владимир Лукин.

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