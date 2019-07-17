Татар-информ

17 июля 2019, 22:14

Спорт

Татарстанцы завоевали две медали в беге среди слепых на Спартакиаде в Марий Эл

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Спорт

Татарстанцы завоевали две медали в беге среди слепых на Спартакиаде в Марий Эл

На дистанции в 100 метров отличились Анастасия Огнева и Роман Сергеев.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Представители Татарстана стали обладателями золотой и серебряной наград на проходящей в столице Марий Эл Йошкар-Оле III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Об этом пишет «Марийская правда».

В беге на дистанцию 100 метров среди слепых отличились Анастасия Огнева и Роман Сергеев. Огнева пришла к финишу первой, тогда как Сергеев стал вторым.

При этом церемония награждения прошла на день позже, чем спортсмены добились успеха. «В обед 17 июля на стадионе “Дружба“ заслуженные награды получили слепые легкоатлеты», – отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы завоевали четыре медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл.

Всего Татарстан на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов представляют 48 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Проходящие в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 65 регионов России.   

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