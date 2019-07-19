Владимир Чагин: «“КАМАЗ-Мастер“ славит завод, Челны и Россию»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Легенда команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, руководитель международного ралли «Шелковый путь-2019», в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» объяснил, как победы команды помогают ПАО «КАМАЗ».

Владимир Чагин заявил о наличии прямой связи между увеличением продаж челнинских грузовиков и победами команды «КАМАЗ-Мастер»: «Мы же заводская команда. Существуем для того, чтобы приносить больше известности бренду “КАМАЗ“, отечественному автопрому, стране. Тут прямая связь. В этом году исполняется 50 лет нашему заводу».

Кроме того, Чагине рассказал, что помимо гоночных грузовиков «КАМАЗ» предоставляет ралли свои стандартные машины для перевозок и технической помощи.

«Мы не только составляем команду, но вот уже десять лет наши грузовики являются транспортными партнерами проекта “Шелковый путь“, “КАМАЗы“ четко осуществляют грузоперевозки по всему маршруту ралли. Работаем точно в установленные сроки. Кроме того, наши машины выполняют роль “подметальщиков“ – пять полноприводных серийных грузовиков едут за участниками ралли, при необходимости помогают сошедшим с трассы, эвакуируют их. Это масштабная программа “КАМАЗа“», – отметил он.

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