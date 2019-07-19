Эстафета флага WorldSkills побывает на «Скорлупино» в Пестречинском районе

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Завтра, 20 июля, в Пестречинском районе РТ в рамках всероссийского молодежного фестиваля «Скорлупино» состоится церемония чествования флага WorldSkills, сообщает оргкомитет эстафеты.



Мероприятие пройдет в Сосновом бору села Пестрецы, его участниками станут глава района Ильхам Кашапов и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата «Ворлдскиллс Казань 2019».

В торжественной части мероприятия гостей и жителей муниципалитета ознакомят с движением WorldSkills. Кроме того, нашивку с изображением герба Пестречинского района нанесут на флаг WorldSkills Kazan 2019.



Начало торжественного события намечено на 14.30. Уже в 20.30 флаг прибудет в Мамадышский район на фестиваль кряшенской культуры «Питрау», который пройдет в село Зюри. Конечной точкой путешествия знамени станет Казань – это произойдет в августе.

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