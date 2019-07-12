7777 яиц используют для рекордной яичницы на фестивале «Скорлупино» в Пестрецах

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Для приготовления самой гигантской яичницы в России будет использовано 7777 яиц. Новый рекорд будет установлен 20 июля в Пестрецах, где состоится IV Всероссийский фестиваль «Скорлупино», сообщает пресс-служба Пестречинского района РТ.



Все гости праздника смогут попробовать новый гастрономический рекорд. На фестиваль приедет команда СметаниноFest из Смоленской области. Они недавно побили пестречинский рекорд по приготовлению самой большой яичницы России, использовав 7020 яиц. Теперь пестречинцы планируют побить и этот рекорд.





Устанавливать новый рекорд при участии шеф-поваров казанских ресторанов будут представители руководства Пестречинского района. Именно они приготовят рекордную яичницу.

На кулинарный баттл приглашаются все желающие, вход свободный.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Доминик Джокер станет хедлайнером пестречинского фестиваля «Скорлупино».

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