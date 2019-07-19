Татар-информ

19 июля 2019, 08:30

Спорт

Татарстанки отличились в беге и настольном теннисе на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

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Спорт

Татарстанки отличились в беге и настольном теннисе на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

Фото: marpravda.ru

Награды завоевали спортсменки с поражением опорно-двигательного аппарата.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Спортсменки из Татарстана с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали две медали – золотую и серебряную – на проходящей в столице Марий Эл Йошкар-Оле III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Об этом пишет «Марийская правда».

В частности, татарстанка Ангелина Исламова заняла второе место среди девушек в беге на дистанцию 200 метров. А ее землячка Гульназ Исмагилова вошла в число показавших лучшие результаты в личных соревнованиях по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

«В течение двух дней спортсмены из нескольких классов соревновались за победу, каждая игра была напряженной и зрелищной <...>», – описывает издание ход турнира по пинг-понгу. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы завоевали еще две медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл.

Всего Татарстан на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов представляют 48 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Проходящие в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 65 регионов России.   

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