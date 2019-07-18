Татар-информ

18 июля 2019, 15:01

Общество

В дни проведения WorldSkills на Спасской башне Казанского Кремля покажут грандиозную инсталляцию

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Общество

В дни проведения WorldSkills на Спасской башне Казанского Кремля покажут грандиозную инсталляцию

Фото: архив

Жителей и гостей Казани во время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 ждет обширная культурная программа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В дни проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в столице РТ пройдут инсталляционное шоу на Спасской башне Казанского Кремля, мастер-классы и выставки в музеях. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

«Каждый вечер с 21 по 27 августа на Спасской башне Казанского Кремля будет проходить инсталляционное шоу с проекцией классических произведений мирового, российского и национального искусства», — говорится в сообщении. Представления будут начинаться в 20:00.

В Пушечном дворе Казанского Кремля 23 — 25 августа состоится III Фестиваль «The Kremlin Confederation of ART», на котором будут организованы театральные постановки, танцы, песни и уличный перформанс.

На площади перед Татарским государственным академическим театром им. Г.Камала 21-27 августа пройдут мастер-классы в рамках программы «Культурные профессии», где можно будет попробовать свои силы в таких профессиях, как постижёр, гример, художник-оформитель. 

В Старо-Татарской слободе 18 — 20 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» («Печэн базары»).

Музей им. А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина 21 — 27 августа приглашает к себе любителей музыки на выставку национальных инструментов.

В музее Баки Урманче 23 — 25 августа пройдут лекции российских ученых, книжная выставка и музыкальный вечер с оркестром пианистов Sforzando.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 — пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на время церемоний начала и закрытия мирового чемпионата WorldSkills для водителей закроют 14 участков казанских дорог.

Одной из основных точек проведения чемпионата станет Горкинско-Ометьевский лес, где на экранах будут транслировать церемонии открытия и закрытия чемпионата, а также расположится его передвижная мастерская.

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