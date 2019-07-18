На время старта и закрытия чемпионата WorldSkills на 14 участках казанских дорог закроют движение

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). На время церемоний начала и закрытия мирового чемпионата WorldSkills для водителей станут недоступны 14 участков казанских дорог. Распоряжение опубликовано в свежем сборнике документов мэрии Казани.

Ограничения будут действовать в несколько этапов: 21 и 22 августа с 16 до 23 часов, с 16 часов 26 августа до 1 часа ночи 27 августа, и с 16 часов 27 августа до часа ночи 28 августа. В это время проехать по запрещенным участкам смогут только машины со спецпропусками и транспорт экстренных служб.

Эти ограничения коснутся улицы С. Хакима в оба направления на участке от ул. Амирхана до Чистопольской. Последняя также будет заблокирована в оба направления на участке от ул. С. Хакима до съезда на проспект Ямашева в направлении улицы Академика Арбузова и при движении со стороны улицы Гаврилова до дома № 75 по Чистопольской. Кроме того, ограничения коснутся выездов с внутриквартальных проездов в районе домов № 79 и № 85а на ул. Чистопольская.

Также для автомобилистов будет недоступен обводной мост 3-й транспортной дамбы в оба направления на участке от съезда с проспекта Ямашева на обводной мост до выезда на тот же проспект. В списке ограничений также указаны объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена» и разворотная петля под 3-й транспортной дамбой в оба направления.

Кроме того, на период чемпионата в разное время недоступными будут проезд к дороге-дублеру проспекта Победы, съезд с проспекта Победы в направлении Оренбургского тракта, парковочные территории перед «Казанской ярмаркой» и площадью Тысячелетия, участок улицы Пушкина от Карла Маркса до Большой Красной, а также территория возле конно-спортивного комплекса «Казань».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.