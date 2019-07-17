Передвижная мастерская WorldSkills Kazan расположится в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Одной из основных точек проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа станет Горкинско-Ометьевский лес. Здесь на экранах будут транслировать церемонии открытия и закрытия чемпионата, расположится его передвижная мастерская. Об этом сообщает Дирекция скверов и парков.

В этом же парке будет работать интерактивная зона «Билет в будущее» для школьников, которые желают определиться с выбором профессии.

В дни проведения мирового чемпионата для жителей и гостей Казани подготовлена насыщенная культурная программа. Еще одна концертная площадка расположится рядом со Старо-Татарской слободой – на набережной озера Кабан. С 23 по 25 августа на плавучей сцене выступят татарстанские артисты и музыканты, будут показаны фильмы и театральные постановки. Кроме того, здесь расскажут о современном Татарстане.

В парке имени Горького 23–26 августа будет действовать концертная площадка, где выступят артисты уличных театров и анимационных групп.

Истории профессий посвятят фестиваль, который с 23 по 25 августа состоится в Лядском саду. В программе гости общественного пространства услышат лекции известных российских ученых и станут участниками книжной выставки тематической и научно-профессиональной литературы.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который пройдет 23–25 августа у Центра семьи «Казан», в этом году приурочат к чемпионату. Свои площадки на празднике разместят более сорока ведущих кафе и ресторанов города.

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