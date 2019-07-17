Татарстанцы завоевали четыре медали на Спартакиаде инвалидов в Марий Эл

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Представители Татарстана стали обладателями четырех бронзовых наград на проходящей в столице Марий Эл Йошкар-Оле III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Об этом пишет «Марийская правда».

Татарстанская команда заняла третье место в состязаниях по настольному теннису среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Победила сборная Москвы, а второй стала команда Архангельской области.

«Эмоциональная игра спортсменов из Татарстана стала гвоздем сегодняшнего дня. Особо своей манерой игры выделился спортсмен из поселка Рыбная Слобода Руслан Сапаров», – отмечает издание.

Остальные три награды завоевал пловец Азат Гафаров. Он показал третий результат в плавании среди спортсменов с нарушениями слуха на дистанциях 200 метров вольным стилем, 200 метров комплексом и 100 метров брассом.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Татарстан на III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов представляют 48 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с нарушениями слуха и зрения. Всего проходящие в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 65 регионов России.

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