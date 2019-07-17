Поучаствовать в обсуждении генплана Казани смогут только имеющие прописку и владельцы недвижимости

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Татьяна Леухина). Принять участие в обсуждении нового Генплана Казани смогут только лица, прописанные в городе, и собственники недвижимости, находящейся на его территории. Соответствующие изменения были внесены в порядок проведения публичных слушаний в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства столицы Татарстана Ирина Дябилкина.

«На сегодняшний момент у нас есть требования к участию в общественных обсуждениях. Во-первых, участником общественного обсуждения может стать житель города Казани, который прописан в городе, и, во-вторых, собственник недвижимого имущества, которое размещается на территории города», – подчеркнула спикер.

Чиновница также напомнила, что ранее никаких ограничений в законодательстве не было и любой человек мог прийти на общественные слушания и выразить свое мнение.

Обязательным условием для обсуждения генплана является подтвержденный аккаунт в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). Начиная с июля 2018 года все градостроительные документы Казани проходят обсуждение именно в электронном виде.

Как ранее писало ИА «Татар-информ», 18 июля исполком столицы Татарстана опубликует доработанный генплан Казани. С 29 июля по 1 августа жители города смогут направить свои предложения и замечания в электронном виде.

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