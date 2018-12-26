Жители Казани могут обсудить генплан Казани в Интернете

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Завтра, 18 июля, исполком Казани представит доработанный Генеральный план города. Жители города могут оставлять свои замечания и предложения в электронном виде с 29 июля по 1 августа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

«Срок общественных обсуждений определен постановлением с 29 июля по 1 августа, и сейчас все обсуждения по градостроительным вопросам будут проходить в Интернете, в системе ЕСИА», — отметила спикер.

Она добавила, для того, чтобы оставить свои предложения и замечания по новому Генплану, гражданин должен быть зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это единая учетная запись для получения различных электронных госуслуг и сервисов, по сути это электронный паспорт.

«На сайте мэрии Казани будет размещена дополнительная информация и инструкция, как работать в информационной системе, где будут даны пояснения, как правильно пользоваться системой», — рассказала Дябилкина.

Если гражданин не зарегистрирован в данной системе или регистрация вызвала трудности, можно прийти в Управление архитектуры и градостроительства (улица Груздева, 5), там организуют зоны с компьютерами. Гражданину необходимо имеет при себе паспорт и СНИЛС.

По итогам общественных обсуждений будет подготовлено заключение о результатах. Его опубликуют в августе и представят депутатам Казанской городской думы для утверждения.

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