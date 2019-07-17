Разработка Генерального плана Казани обошлась в 85 млн рублей

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). На разработку Генерального плана Казани было потрачено 85 млн рублей. Доработанная версия проекта выйдет завтра, 18 июля. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

«Основной контракт разработки Генплана составляет 85 млн и 10% от контракта, в связи с тем, что у нас появилась дополнительная работа по его доработке», — сообщила спикер.

Доработанный Генеральный план Казани будет представлен завтра, 18 июля. Свои предложения и замечания в электронном виде жители города могут подать с 29 июля по 1 августа.

Для того, чтобы оставить свои предложения и замечания по новому Генплану, гражданин должен быть зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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