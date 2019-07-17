Музафарова предложила учитывать потребность в помещениях для МФЦ при возведении жилкомплексов в РТ

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Учитывать при строительстве жилых комплексов потребность в помещениях для многофункциональных центров предложила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Вышли с предложением к Президенту Татарстана, чтобы во всех жилых комплексах открывались МФЦ для удобства жителей. Чтобы оказывать населению как можно больше услуг, нужны помещения, и мы над этим вопросом работаем. Предложили, чтобы изначально при строительстве жилого комплекса предусматривалось помещение для размещения там МФЦ», – рассказала журналистам Ленара Музафарова на церемонии открытия офиса «Мои документы» в ЖК «Салават Купере».

По ее словам, планируется увеличить количество оказываемых в МФЦ услуг, об этом просят и сами заявители. «Им хочется в одном месте получать услуги, например, по социальным выплатам. Думаю, что с ростом числа офисов будем и дальше внедрять востребованные услуги», – отметила руководитель МФЦ в РТ.

При этом Музафарова добавила, что уже в этом году новый офис откроется в Авиастроительном районе Казани по адресу: ул. Максимова, д. 1. «На следующий год планируем открыть два офиса в Казани. Самый большой офис в Татарстане площадью около 2 тыс. кв. метров появится на пересечении Чистопольской и Ибрагимова», – заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в казанском жилом комплексе «Салават Купере» открылся офис Многофункционального центра. Теперь сеть филиалов МФЦ в РТ насчитывает 57 офисов, десять из которых расположены в Казани. Кроме того, в Татарстане действует 281 территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ в сельских поселениях с населением более тысячи человек.

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