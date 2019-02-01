В Казани в 2020 году запланировано открытие двух дополнительных офисов МФЦ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани в 2020 году запланировано открытие еще двух офисов МФЦ. Об этом на пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«На согласовании – открытие двух больших офисов. Идут переговоры, положительное решение по ним уже есть», – сказала спикер.

По словам Ленары Музафаровой, в следующем году должен появиться офис МФЦ на улице Груздева. «Там же, где находится Управление архитектуры и градостроительства, но со стороны Чеховского рынка будет офис площадью 600 кв. метров. В центре города нет ни одного офиса из-за проблем с площадями и стоянками для автомобилей», – отметила она.

Спикер добавила, что самый большой в Татарстане офис МФЦ планируется открыть на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольская. «Это бывший магазин “Мегаполис”. Надеемся, что на следующий год там тоже откроем офис, – заметила Ленара Музафарова. – Разгрузим наши отделы – “Ново-Савиновский”, “Зареченский” и “Южный”. Мы стремимся к тому, чтобы посетители находились в офисе не более 10 – 15 минут».

В Татарстане работает 55 офисов «Мои документы» и 281 удаленное окно приема в сельских поселениях.

Согласно данным федеральной системы, за 2018 год уровень удовлетворенности граждан качеством услуг МФЦ составил 97%.

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