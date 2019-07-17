Десятый по счету МФЦ в Казани открылся в жилом комплексе «Салават Купере»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В казанском жилом комплексе «Салават Купере» сегодня открылся офис Многофункционального центра. Теперь жители этого микрорайона смогут получать все необходимые госуслуги по принципу одного окна. Это уже десятый по счету подобный центр в столице Татарстана. Как и в других республиканских офисах «Мои документы», здесь будут оказывать 180 различных услуг.

Проект по созданию офиса в «Салават Купере» был реализован в короткие сроки – за полгода. От жителей микрорайона поступило большое количество обращений с просьбами о его открытии, рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, в новом офисе прием и выдача документов будут вестись в девяти окнах. «В Татарстане это уже 57-й офис Многофункционального центра. Здесь, как и в других филиалах, есть зона с гостевыми компьютерами, детский уголок, работают консультанты, операторы на местах. Ожидается, что в день будет обслуживаться 150 человек», – отметила директор МФЦ в РТ.

Наиболее востребованной услугой у жителей микрорайона в ближайшее время, по ее мнению, станет оформление прописки. «Это удобно, не нужно будет ездить в паспортные столы. Плюс здесь проживают молодые семьи, поэтому будут востребованы услуги, связанные с маткапиталом, оформлением СНИЛС, ИНН для детей», – заметила Ленара Музафарова.

Одна из стратегических задач экономики – исключить маятниковую рабочую миграцию в другие районы, подчеркнула директор МФЦ в РТ. «Этот офис как раз организован по такому принципу. То есть у специалиста должна быть возможность работать там, где он проживает. И здесь работают специалисты, которые живут в этом микрорайоне. При этом собрана профессиональная команда, имеющая опыт работы в других многофункциональных центрах Казани», – добавила она.

«Исходя из ваших оценок и предложений, будем выстраивать дальнейшую структуру МФЦ. Возможно, откроем еще один офис “Мои документы” во второй строящейся очереди микрорайона», – обратилась Ленара Музафарова к жителям «Салават Купере».

В открытии МФЦ также принял участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Он напомнил, что буквально на днях новый офис Многофункционального центра появился в казанском поселке Юдино. «В Казани действуют почти 300 окон приема, а по Татарстану – 748. МФЦ за последние пять лет, с момента реализации проекта, стал незаменимым помощником для получения документов, обращений за государственными и муниципальными услугами», – сказал глава Минэкономики РТ.

Министр признался, что сам пользовался услугами МФЦ, когда нужно было оформить загранпаспорт для ребенка. «Мне задавали вопрос: “Неужели вы, член Правительства, будете обращаться в МФЦ?” Да, я никому не звонил, а обратился в МФЦ, потому что четко знал, что услуга будет оказана и не нужно будет отстаивать очередь», – заявил он.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов упомянул, что год назад «салаватовцы» определили перечень важных для них вопросов. «Конечно, это развитие социальной инфраструктуры. В округе проживают более 50 тыс. человек. Теперь у жителей “Салават Купере” и близлежащих поселков есть возможность получать все необходимые государственные и муниципальные услуги в одном месте. Кроме того, открытие нового офиса МФЦ – это еще и создание дополнительных рабочих мест», – подчеркнул он.

Первого заявителя, молодую маму, пришедшую оформлять ИНН для детей, в новом офисе МФЦ встретили с подарками – цветами и тортом.

Офис «Мои документы» общей площадью 173,8 кв. м расположен по адресу: ул. Зилантовская, д. 22/15 в жилом комплексе «Салават Купере».

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