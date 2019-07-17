Завоевавший «золото» Универсиады в Неаполе татарстанец раскритиковал организацию мероприятия

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Пловец сборной России Егор Куимов, представлявший Татарстан на Универсиаде в Неаполе, подверг критике уровень подготовки Италии к международному мероприятию.

«Была заметна неподготовленность принимающей стороны: большое количество проверок после соревнований, долгие очереди для отправки на объект. Универсиада в Неаполе не идет ни в какое сравнение с той, что прошла в Казани. Сами итальянцы даже не знали, что у них проходит такое соревнование», – заметил спортсмен.

Куимов заявил, что это повлияло на его настроение после финиша: «Возможно, это обстоятельство немного омрачило победу, несмотря на то, что мы были в равных условиях со всеми спортсменами. Все же я думал, что Италия более профессионально подойдет к организации игр».

XXX Всемирная летняя Универсиада проходила в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. Из 82 медалей, завоеванных на состязаниях сборной России, 14 – на счету татарстанских спортсменов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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