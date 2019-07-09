Пловцы из Татарстана завоевали на Универсиаде в Неаполе еще две медали

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Пловцы из Татарстана завоевали на проходящей в Неаполе Универсиаде 2019 еще две медали – золотую и серебряную.

Представитель клуба водных видов спорта «Синтез» Егор Куимов победил на дистанции 100 м баттерфляем, продемонстрировав результат 52,05 секунды. Показавший аналогичное время японец Схинносуке Исхикaвa разделил с ним первое место. Третьим стал американец Стюарт Коулман (52,11 секунды), сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ирина Приходько же взяла уже вторую награду на этих Играх, на этот раз – серебряную. Она преодолела дистанцию 800 м вольным стилем за 8 минут 37,36 секунды и заняла второе место. Победила японка Вака Кобори, показавшая результат 8 минут 34,30 секунды, а третьей стала ее соотечественница Чинатсу Сато (8 минут 38.19 секунды), передает агентство «Р-Спорт».

До этого Приходько завоевала «бронзу» в составе женской эстафеты на дистанции 4 на 200 м вольным стилем.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня же представитель Татарстана Григорий Тарасевич стал обладателем третьей по счету медали на Универсиаде в Неаполе.

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