Рафис Бурганов: В Татарстане выросло число стобалльных результатов по ЕГЭ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане выросло число стобалльных результатов по ЕГЭ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Увеличилось число экзаменационных работ, оцененных на 100 баллов, рассказал глава Минобрнауки РТ. По его словам, в Татарстане 199 стобалльных результатов, из них 193 – у выпускников текущего учебного года. «По сравнению с 2018 годом число стобалльников – выпускников текущего года увеличилось на одного человека. По итогам основного периода ЕГЭ в Татарстане 181 выпускник сдал экзамен на 100 баллов», – добавил Рафис Бурганов.

Он напомнил, что выпускник татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ Рамиль Багавиев набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ. Он сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов и математику – на 99 баллов. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке.

«В 2017 году две выпускницы набрали 300 баллов по трем предметам, в 2018 году таких выпускников не было», – заметил министр.

Он подчеркнул, что 100 баллов по двум предметам получили 10 татарстанских выпускников. В частности, 8 выпускников из Казани и по одному – из Балтасинского и Зеленодольского районов. «Это выпускницы и выпускники лицея № 131 и IT-лицея КФУ, лицея № 177, гимназии № 94, Балтасинской и Раифской школ», – отметил Рафис Бурганов.

«Увеличивается доля высокобалльников по подавляющему большинству предметов. По математике профильной, литературе, физике доля высокобалльников почти в два раза выше, чем в среднем по России. Доля высокобалльных результатов у выпускников Татарстана выше, чем по России по всем предметам, кроме французского и китайского языков», – заключил глава Минобрнауки РТ.

В Татарстане в этом году для проведения государственной итоговой аттестации в основные сроки, с 27 мая по 1 июля, функционировали 83 пункта проведения экзаменов (ППЭ) ЕГЭ, 11 пунктов ЕГЭ на дому, включая один ППЭ на базе МКДЦ; 51 пункт для проведения государственного выпускного экзамена, в том числе на дому, в медицинских учреждениях и учреждениях Федеральной службы исполнения наказания, а также 141 ППЭ ОГЭ.

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