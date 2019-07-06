Татар-информ

6 июля 2019, 11:42

Наука и образование

Рустам Минниханов: Результаты ЕГЭ Рамиля Багавиева говорят о качестве татароязычного образования

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Наука и образование

Рустам Минниханов: Результаты ЕГЭ Рамиля Багавиева говорят о качестве татароязычного образования

Фото: president.tatarstan.ru

Выпускник, набравший 399 баллов, выступил на совещании в Доме Правительства РТ.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал успехов в учебе выпускнику татарской гимназии № 2 им. Марджани Рамилю Багавиеву, сдавшему ЕГЭ на 399 баллов. Молодого человека пригласили на совещание в Доме Правительства РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Он [Президент РТ] особо отметил, что такие люди, как этот выпускник, демонстрируют, что, обучаясь в татарской гимназии, можно получить хорошее образование и достичь таких высоких результатов», — сказала Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил родителей Рамиля Багавиева и поручил соответствующим министерствам и ведомствам, а также Казанскому федеральному университету внимательно отнестись к выпускнику. «Таким одаренным детям нужно обязательно уделять особое внимание», — процитировала официальный представитель Казанского Кремля Президента РТ.

Выступление Рамиля Багавиева открыло сегодняшнее совещание. Он рассказал об учебном процессе в татарской гимназии и поделился планами поступить в Институт математики и механики им. Лобачевского КФУ.

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