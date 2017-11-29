Рафис Бурганов: Результаты ЕГЭ выпускников Татарстана в целом выше среднероссийских показателей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 2019 году результаты ЕГЭ выпускников Татарстана в целом стабильно выше среднероссийских показателей. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В текущем году наблюдается устойчивый рост среднего балла ЕГЭ в Татарстане по сравнению с 2018 годом, отметил глава Минобрнауки РТ. Так, по его словам, на 8,8 балла увеличился средний балл ЕГЭ татарстанских выпускников по литературе, почти на 7 баллов – по немецкому языку, на 6,3 – по математике профильного уровня, на 3,7 – по английскому языку, на 3,3 – по физике, на 3,27 – по информатике и ИКТ.

«В течение последних трех лет в республике увеличивается количество выпускников, выбирающих информатику и ИКТ и английский язык из числа предметов по выбору. По другим предметам с 2018 года наблюдается снижение количества участников, что говорит о более осмотрительном выборе предметов выпускниками школ для поступления в вузы», – констатировал Рафис Бурганов.

Он также добавил, что в Татарстане традиционно велика доля выпускников, сдающих экзамен по математике профильного уровня (60%), физике (25,5%) и химии (16%). Существенно ниже, чем по России, доля сдающих географию (1,13%), литературу (около 5%), обществознание (почти 39%), историю (около 10%).

«Предпочтение наших ребят, выбравших для ЕГЭ точные предметы, указывает на их желание обучаться в дальнейшем по инженерно-техническим направлениям», – подчеркнул министр.

В этом учебном году 16 тыс. 330 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в основной период. ЕГЭ сдавали 15 тыс. 976 выпускников (в 2018 году – 15 тыс. 930), из них 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. Государственный выпускной экзамен сдали 354 выпускника, в том числе 99 детей с ОВЗ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.