Из-за распространения кори в Европе врач-эпидемиолог посоветовала татарстанцам пройти вакцинацию

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В связи с распространением кори — острого инфекционного вирусного заболевания в Европе, казанцам советуют пройти вакцинацию от нее. Об этом в рамках круглого стола в Минздраве РТ рассказала заведующая эпидемиологическим отделением ДРКБ Ильсия Фазулзянова.

«Сейчас в Европе очень актуальна корь. Против нее есть вакцина, которой мы, согласно санкалендарю, должны прививаться», — прокомментировала спикер. Она также отметила, что прививку может сделать каждый желающий до 35 лет в поликлинике по месту жительства.

В национальном календаре прививок сказано, что иммунизации против кори подлежат люди в возрасте до 35 лет, не привитые ранее или не имеющие сведений о таких прививках. Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3 месяцев между прививками. В случае если ранее пациент уже делал прививку от кори, иммунизация проводится однократно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что арбузы и дыни можно вводить в меню детям, достигшим трехлетнего возраста. Важно покупать не разрезанные на части фрукты, чтобы не заработать острую кишечную инфекцию. Причинами ОКИ также часто становятся купание в теплом бассейне, мороженое, грязные руки.

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