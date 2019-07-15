Врач-эпидемиолог ДРКБ рассказала, с какого возраста в детское меню можно вводить арбузы и дыни

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Арбузы и дыни можно вводить в меню детям, достигшим трехлетнего возраста. Об этом на пресс-конференции в Минздраве РТ рассказала заведующая эпидемиологическим отделением ДРКБ Ильсия Фазулзянова.

«Арбузы и дыни можно давать детям, начиная с трехлетнего возраста, если ребенок хорошо воспринимает пищу, нет негативной реакции. Но все индивидуально — может возникнуть аллергия на тот или иной продукт», — отметила спикер.

Она также предупредила, что не стоит покупать на рынке фрукты, разрезанные на части, дабы избежать острых кишечных инфекций. Кроме того, прежде чем давать детям, их нужно тщательно вымыть теплой водой с применением хозяйственного мыла, а также сполоснуть кипяченой водой. Врач-эпидемиолог посоветовала оценить органолептические свойства продукта — внешний вид, консистенцию, цвет, запах и вкус, прежде чем давать их в употребление ребенку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что причинами острых кишечных инфекций у детей в летний период могут стать различные факторы — купание в теплом бассейне, мороженое, грязные руки.

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