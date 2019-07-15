Врач-педиатр ДРКБ: Бассейн, мороженое и грязная вода могут стать причинами инфекционных заболеваний

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Причинами острых кишечных инфекций у детей в летний период могут стать различные факторы. Один из них — купание в теплом бассейне. Об этом в ходе круглого стола в Министерстве здравоохранения РТ рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ, врач-педиатр Лилия Зиятдинова.

«Лучше, чтобы на отдыхе дети плавали в морской воде, а не в бассейне. Морская вода обладает обеззараживающим действием. А в теплом бассейне высокая концентрация детей, он является источником различных инфекций», — отметила спикер, добавив, что пить морскую воду нельзя. Она не очищена и в случае попадания в организм может вызвать проблемы с кишечником.

Опасность также представляют мороженое и различные коктейли, в которые добавляют кубики льда. Это связано с многократной разморозкой продуктов, а также возможным несоблюдением санитарных норм продавцом. Еще одна причина кишечных заболеваний у детей в летний период — грязные руки. Врач посоветовала мыть их с мылом после каждого контакта с песком, животными и другими представляющими опасность вещами.

«Гигиенические меры очень важны — обязательно нужно мыть руки, особенно после игр в песке. Также некоторые родители дают детям грязные фрукты, что недопустимо. На это нужно обращать особое внимание», — заключила врач-педиатр.

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