Перевернувшийся в Башкирии автобус эксплуатировался всего три года и недавно прошел техосмотр

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Автобус, который попал в аварию в Башкирии, прошел техосмотр 5 июля и эксплуатировался всего три года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор группы компаний «Альтекс» Ленар Уразбахтин.

«Автобус эксплуатировался с 2016 года – мы его единственные владельцы. 5 июля он прошел технический осмотр. Он регулярно выезжал в дальние рейсы, был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом. Перед каждым выездом проверялось техническое состояние автобуса, водитель проходил медкомиссию», – сообщил Уразбахтин.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что криминалисты проверяют техническое состояние автобуса и наличие нарушений при его эксплуатации. Кроме этого будут допрошены сотрудники компании-перевозчика и проверена документация организации.

Об исправности автобуса высказался врио главы Башкирии Радий Хабиров.

«Некачественный автобус непонятного происхождения — это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались, и шансов выжить у пассажиров было немного», – сообщил он на оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан.

Врио главы региона также отметил, что водитель, управлявший автобусом, 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.