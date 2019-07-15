(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Челнинец, управлявший перевернувшимся в Башкирии автобусом, 18 раз привлекался за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на слова врио главы Башкирии Радия Хабирова.

«В автобусе почти все кресла повылетали. Пассажиры, к сожалению, не были пристегнуты. Еще один факт, от которого волосы дыбом: водитель 18 раз привлекался к административной ответственности и, в основном, за превышение скоростного режима», – сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

Он отметил, что на данный момент тела погибших доставили в бюро судмедэкспертизы, где будут проводиться исследования, после чего тела выдадут родственникам погибших.

«На помощь пострадавшим у нас привлекалось 14 бригад скорой помощи, из них три бригады – санавиации. Изначально пострадавших эвакуировали в Архангельскую ЦРБ, после чего их доставили в травмоцентры Уфы», – рассказал врио главы Башкирии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в перевернувшемся в Башкирии автобусе погибли шесть человек, еще 21 был доставлен в больницы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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