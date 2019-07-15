Магдеев выразил соболезнования главе «Лидер Транса», потерявшему мать в ДТП с автобусом в Башкирии

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Среди погибших в страшном ДТП с участием автобуса в Башкирии оказалась мать генерального директора ТЭК «Лидер Транс» Михаила Устюжанина. Об этом стало известно на брифинге в мэрии Автограда с участием мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

«Ничто не предвещало беды. Коллектив компании "Лидер Транс" возвращался со сплава. Никаких особых дорожных условий, которые могли бы способствовать аварии, не было. Дорожное полотно было в порядке, напряженного транспортного потока не наблюдалось. Правда, лил дождь... В итоге мы потеряли шесть челнинцев, в том числе погибла мать генерального директора компании "Лидер Транс" Михаила Устюжанина. С утра я разговаривал с руководителем компании, выразил ему соболезнование. Причины происшествия установят профильные органы. Мы же со своей стороны постараемся оказать максимальную помощь в организационных вопросах», – отметил в разговоре с журналистами Магдеев.

Автобус, возвращавшийся из Башкортостана в Набережные Челны, попал в ДТП накануне ночью. В результате происшествия погибли шесть человек. Все они являются работниками одного предприятия. С момента известия о ДТП начал работу городской штаб по отработке данной чрезвычайной ситуации.

Администрация Набережных Челнов выразила соболезнования родным и близким погибших и организовала транспортировку тел.

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