Исполком Набережных Челнов взял на себя транспортировку тел погибших в ДТП в Башкирии

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ». Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов взял на себя транспортировку тел погибших в башкирской аварии, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

«С момента известия о ДТП начал работу городской штаб по отработке данной чрезвычайной ситуации. Администрация города организовала транспортировку тел погибших. За ними высланы четыре автомобиля. Тела будут доставлены в морг, после чего их выдадут родственникам. За пострадавшими также направлен автобус», – рассказали в мэрии.

По информации исполкома Челнов, погибшие являлись работниками одного предприятия – ТЭК «Лидер Транс». Работники участвовали в коллективном туристическом походе.

Администрация Набережных Челнов выражает соболезнования родным и близким погибших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в перевернувшемся автобусе в Башкирии находились 39 человек, шестеро из них погибли.

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