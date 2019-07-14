Минниханов в День рыбака показал Орешкину проект «Биосфера-Фиш»

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня встретил в Татарстане министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который совершает автопробег из Москвы в Тольятти. Руководитель республики ознакомил гостя с проектом «Биосфера-Фиш». Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Пользуясь тем, что Максим Орешкин проезжал Казань в рамках маршрута “Москва – Тольятти“, Рустам Нургалиевич продемонстрировал федеральному министру проект “Биосфера-Фиш“, который реализуется в Татарстане по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ. Проект министра впечатлил. С учетом того, что сегодня отмечается День рыбака, у него была возможность порыбачить, и министр поймал рыбу», – рассказала Галимова.

По ее словам, в ходе беседы Президент Татарстана обсудил с главой Минэкономразвития РФ развитие межрегиональной транспортной инфраструктуры. «В частности, речь зашла о необходимости увеличения пропускной способности железной дороги и автотрасс. Очевидно, что при такой загруженности встает вопрос о разводе пассажирского и грузового потока», – уточнила собеседница агентства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», министр экономического развития России Максим Орешкин 12 июля начал автопробег из Москвы на автомобиле LADA. Конечный пункт автопробега – Тольятти, где 15 июля пройдет форум по развитию моногородов. Ожидается, что во время автопробега министр примет решение о выборе между строительством платной скоростной автотрассы Москва – Казань и реконструкцией существующей автомобильной магистрали М7 «Волга».

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