Акимов выступил в поддержку строительства новой платной трассы Москва – Казань

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Профильный вице-премьер РФ Максим Акимов выступил в поддержку строительства новой платной скоростной дороги Москва – Казань от имени курируемой им отрасли, передает РИА Новости.

«<...> транспортный цех единодушно считает, что проблема реконструкции трассы М7 – не проблема, а потребность в реконструкции действительно существует. Но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, надо строить новую дорогу, она нужна», – заявил он сегодня журналистам.

Необходимость возведения новой автодороги Акимов объяснил тем, что при одной реконструкции федеральной трассы М7 «Волга» выполнить работы так, чтобы экономика почувствовала необходимый эффект, «в разумные сроки будет очень тяжело, почти невозможно».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство России выберет между двумя вариантами создания транспортного коридора Европа – Западный Китай: строительством новой скоростной дороги Москва – Казань и реконструкцией трассы М7.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин даже отправился в автопробег до Тольятти, чтобы получить необходимый для принятия соответствующего решения опыт. Пока он, как следует из его Instagram’а, добрался до Владимира.

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