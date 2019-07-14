Министр экономического развития РФ встретился с молодежью в Свияжске

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Министр экономического развития России Максим Орешкин, который отправился на автомобиле по маршруту Москва — Тольятти, сделал остановку в Свияжске, где встретился с молодыми лидерами в Летнем кампусе президентской академии в ночь с субботы на воскресенье. Публикация о встрече размещена на официальной странице проекта в Instagram.

Пользователи социальных сетей отметили, что встреча с Орешкиным началась около полуночи — в 23:45, министр прочитал лекцию на английском языке.





Ранее на своей странице в Instargam Максим Орешкин рассказал, что 15 июля планирует принять участие в форуме моногородов в Тольятти, а добираться туда будет по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, чтобы оценить состояние трассы М-7 и решить, необходима ли новая платная трасса из столицы России до Казани или полная реконструкция М-7.

За время своего путешествия он уже выложил фотографии из Балашихи, Покрова и Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска.

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