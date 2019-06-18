Татарстанский симфонический оркестр и маэстро Сладковский выступили с концертом в Китае

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр РТ дал концерт для китайских слушателей в Харбине. За дирижерский пульт встал главный дирижер и художественный руководитель оркестра, народный артист России Александр Сладковский.

Концерт состоялся в рамках Дней Республики Татарстан в провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, его посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

В зале Харбинской филармонии прозвучали произведения Жиганова, Бородина, Чайковского, Сен-Санса и Низамова, а солистами выступили Эльза Исламова, Артур Исламов, Илюса Хузина и Айдар Сулейманов.

Ранее ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский выступили с концертом в Вене.

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