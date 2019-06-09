Татар-информ

9 июня 2019, 10:54

Культура

Пианисты-виртуозы, дирижеры с мировым именем и ГСО РТ: В Казани завершился фестиваль «Белая сирень»

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Культура

Пианисты-виртуозы, дирижеры с мировым именем и ГСО РТ: В Казани завершился фестиваль «Белая сирень»

Фото: пресс-служба ГСО РТ

ГСО РТ под управлением Александра Сладковского и приглашенные звезды классической музыки сыграли шесть концертов в честь Рахманинова.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», основателем которого является художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ, народный артист России Александр Сладковский, в девятый раз отзвучал в Казани.

В этом году солистами фестиваля стали восемь пианистов со всего мира: Бехзод Абдураимов, Юрий Мартынов, Франсуа Дюмон, Алексей Володин, Денис Мацуев, Юлианна Авдеева, Александр Малофеев и Сергей Давыдченко. Народный артист России Денис Мацуев, известный своим виртуозным исполнением произведений Рахманинова, подчеркнул, что «Белая сирень» стала фестивалем «высочайшей пробы», а Государственный симфонический оркестр РТ поднялся на музыкальный Эверест.

На шести фестивальных концертах татарстанским оркестром управляли приглашенные дирижеры из разных стран: британец Джонатан Блоксхем, итальянец Фабио Мастранджело, датчанин Николай Цнайдер, эстонец Арво Вольмер, россиянка Лариса Габитова и основатель фестиваля маэстро Александр Сладковский.

Творческое наследие Сергея Рахманинова по традиции легло в основу фестиваля: музыканты исполнили его концерты для фортепиано с оркестром №№ 2, 3 и 4, Рапсодию на тему Паганини, а также Третью симфонию. Кроме того в Казани звучала музыка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Равеля и Листа. На фестивале в Казани впервые исполнили Второй фортепианный концерт Метнера и симфоническую поэму «Жизнь героя» Рихарда Штрауса.

Отметим, что ранее за организацию фестиваля «Белая сирень» маэстро Александр Сладковский получил Международную премию имени Сергея Рахманинова. 

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